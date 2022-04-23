Программа передач НТВ на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 23 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
23.04.2022
03:00 Страховщики. «Форс-мажор». «Деньги». «Перелом»
05:20 Хорошо там, где мы есть!
05:40 Всем всего хорошего
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Готовим с Алексеем Зиминым
08:50 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»
12:00 Квартирный вопрос
13:00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из Иерусалима
14:15 Своя игра
15:05 «Неведомые чудовища на Земле». Научное расследование Сергея Малозёмова
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:15 Ты не поверишь!
21:20 Секрет на миллион. Алла Довлатова
23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. После 11
01:20 Дачный ответ
02:15 Таинственная Россия
03:00 Страховщики. «Двойник». «Ограбление». «Пожар»
В программе передач возможны изменения.