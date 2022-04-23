Программа передач НТВ на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 23 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



23.04.2022



03:00 Страховщики. «Форс-мажор». «Деньги». «Перелом»

05:20 Хорошо там, где мы есть!

05:40 Всем всего хорошего

07:25 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Готовим с Алексеем Зиминым

08:50 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым»

12:00 Квартирный вопрос

13:00 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из Иерусалима

14:15 Своя игра

15:05 «Неведомые чудовища на Земле». Научное расследование Сергея Малозёмова

16:00 Сегодня

16:25 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:15 Ты не поверишь!

21:20 Секрет на миллион. Алла Довлатова

23:20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса. После 11

01:20 Дачный ответ

02:15 Таинственная Россия

03:00 Страховщики. «Двойник». «Ограбление». «Пожар»



В программе передач возможны изменения.