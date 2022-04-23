Программа передач Пятого канала на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 23 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



23.04.2022



05:00 Свои. Общение с духами опасно для здоровья

05:10 Свои. Взрыв

05:40 Свои. Дело без тела

06:20 Свои-4. Попутчик

06:55 Свои-4. Кофе со льдом

07:35 Свои-4. Внутренний голос

08:15 Свои-4. Тайна плюшевого мишки

09:00 Светская хроника

10:00 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный

10:50 Баламут

12:35 Блондинка за углом

14:10 Стажер. 13-я - 16-я серии

17:50 След. Она

18:40 След. Бонни и Клайд

19:20 След. Победитель получает всё

20:05 След. Ни у кого не будет неприятностей

20:55 След. Невесты вурдалака

21:40 След. Стая товарищей

22:25 След. Секач под липовым соусом

23:15 След. Сеть

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Дети-уроды

01:45 Прокурорская проверка. Пожарная опасность

02:35 Прокурорская проверка. Дурман любви

03:20 Прокурорская проверка. Подарок смерти

04:10 Прокурорская проверка. Кладбищенские истории



В программе передач возможны изменения.