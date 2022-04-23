Программа передач Пятого канала на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 23 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
23.04.2022
05:00 Свои. Общение с духами опасно для здоровья
05:10 Свои. Взрыв
05:40 Свои. Дело без тела
06:20 Свои-4. Попутчик
06:55 Свои-4. Кофе со льдом
07:35 Свои-4. Внутренний голос
08:15 Свои-4. Тайна плюшевого мишки
09:00 Светская хроника
10:00 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный
10:50 Баламут
12:35 Блондинка за углом
14:10 Стажер. 13-я - 16-я серии
17:50 След. Она
18:40 След. Бонни и Клайд
19:20 След. Победитель получает всё
20:05 След. Ни у кого не будет неприятностей
20:55 След. Невесты вурдалака
21:40 След. Стая товарищей
22:25 След. Секач под липовым соусом
23:15 След. Сеть
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Дети-уроды
01:45 Прокурорская проверка. Пожарная опасность
02:35 Прокурорская проверка. Дурман любви
03:20 Прокурорская проверка. Подарок смерти
04:10 Прокурорская проверка. Кладбищенские истории
В программе передач возможны изменения.