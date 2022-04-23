Программа передач Домашний на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 23 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
23.04.2022
04:20 По делам несовершеннолетних
05:55 Пять ужинов
06:05 Предсказания: 2022
06:30 Предсказания: 2022
06:50 Неслучайные встречи. 1-я - 4-я серии
10:40 Всё к лучшему. 1-я - 4-я серии
14:30 Всё к лучшему-2. 1-я - 4-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Великолепный век. 61-я и 62-я серии
23:30 Скажи, подруга
23:45 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии
03:10 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии
В телепрограмме возможны изменения.