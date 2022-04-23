Программа передач СТС на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 23 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
23.04.2022
04:55 Воронины. Сезон 18. 2-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 201-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 204-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 206-я серия
06:05 Фиксики. Зубная паста
06:15 Фиксики. Крепёж
06:20 Фиксики
06:25 Пилюля
06:35 Мультфильмы
06:45 Три кота. Космическое путешествие
06:50 Три кота
06:55 Три кота. Говорящая птица
07:00 Три кота
07:10 Три кота. Покоритель вершин
07:15 Три кота. Язык дружбы
07:20 Три кота. Семейные гонки
07:25 Три кота
07:30 Том и Джерри
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пушная вечеринка
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей» «М»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 11-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени
10:40 Бунт ушастых
12:35 Пингвины Мадагаскара
14:10 Мадагаскар
15:45 Мадагаскар-2
17:20 Мадагаскар-3
19:00 Моана
21:00 Аквамен
23:40 Невероятный Халк
01:45 Изгой
03:55 Воронины. Сезон 18. 1-я - 3-я серии
В программе передач возможны изменения.