Программа передач СТС на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 23 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



23.04.2022



04:55 Воронины. Сезон 18. 2-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 7. 20-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 201-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 204-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 206-я серия

06:05 Фиксики. Зубная паста

06:15 Фиксики. Крепёж

06:20 Фиксики

06:25 Пилюля

06:35 Мультфильмы

06:45 Три кота. Космическое путешествие

06:50 Три кота

06:55 Три кота. Говорящая птица

07:00 Три кота

07:10 Три кота. Покоритель вершин

07:15 Три кота. Язык дружбы

07:20 Три кота. Семейные гонки

07:25 Три кота

07:30 Том и Джерри

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Пушная вечеринка

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей» «М»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 11-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени

10:40 Бунт ушастых

12:35 Пингвины Мадагаскара

14:10 Мадагаскар

15:45 Мадагаскар-2

17:20 Мадагаскар-3

19:00 Моана

21:00 Аквамен

23:40 Невероятный Халк

01:45 Изгой

03:55 Воронины. Сезон 18. 1-я - 3-я серии



В программе передач возможны изменения.