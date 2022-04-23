Программа передач Матч ТВ на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 23 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
23.04.2022
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Нижний Новгород»
06:00 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. А. Бетербиев - М. Браун
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Матч
11:50 Новости
11:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк). Прямой эфир
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярский край). Прямой эфир
15:55 Новости
16:00 Все на Матч!
16:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Белтран - Ф. Тейт
17:25 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Финал. Прямой эфир из Москвы
19:00 Все на Матч!
19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир
21:30 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Сампдория«. Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов)
02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Унион»
03:55 Новости
04:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос - Д. Андрадэ. Прямой эфир из США
В программе передач возможны изменения.