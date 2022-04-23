Программа передач Матч ТВ на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 23 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



23.04.2022



04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. ЦСКА - «Нижний Новгород»

06:00 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF. А. Бетербиев - М. Браун

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Матч

11:50 Новости

11:55 Регби. Чемпионат России. «Красный Яр» (Красноярск) - «Металлург» (Новокузнецк). Прямой эфир

13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярский край). Прямой эфир

15:55 Новости

16:00 Все на Матч!

16:25 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Белтран - Ф. Тейт

17:25 Гандбол. Международный турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». Женщины. Финал. Прямой эфир из Москвы

19:00 Все на Матч!

19:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямой эфир

21:30 Новости

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Сампдория«. Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. УНИКС (Казань) - «Автодор» (Саратов)

02:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Унион»

03:55 Новости

04:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос - Д. Андрадэ. Прямой эфир из США



В программе передач возможны изменения.