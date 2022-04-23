Программа передач РЕН ТВ на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 23 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



23.04.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Полигон «Украина»: секретные опыты США

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Грязные тайны украинских властей

17:55 Звездный десант

19:30 Новости

19:55 Звездный десант

20:40 Послезавтра

23:00 Новости

23:25 Однажды... в Голливуде

02:25 Азиатский связной

03:50 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.