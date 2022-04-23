Программа передач РЕН ТВ на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 23 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
23.04.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Полигон «Украина»: секретные опыты США
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Грязные тайны украинских властей
17:55 Звездный десант
19:30 Новости
19:55 Звездный десант
20:40 Послезавтра
23:00 Новости
23:25 Однажды... в Голливуде
02:25 Азиатский связной
03:50 Тайны Чапман
В программе передач возможны изменения.