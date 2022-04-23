Программа передач канала Звезда на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 23 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
23.04.2022
04:50 Александр Маленький
06:30 Когда я стану великаном
08:00 Новости дня
08:15 Когда я стану великаном
08:30 Большое космическое путешествие
09:40 Война миров. Битва танковых асов
10:25 Улика из прошлого. 1941. Почему минировали столицу: рассекреченные материалы
11:05 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тайна гибели главы МВД СССР Бориса Пуго и его жены
11:50 Не факт!
12:20 «СССР. Знак качества« с Иваном Охлобыстиным». Заграница нам поможет. Охота за импортом
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Николай Караченцов
13:40 Круиз-контроль. Новокузнецк-Шерегеш
14:15 Морской бой
15:20 Легенды кино. Александр Лазарев
16:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Нельсон Степанян
16:50 Государственная граница. Фильмы 5-й и 6-й
18:00 Новости дня
18:15 «Задело!» с Николаем Петровым
18:25 Государственная граница. Фильмы 5-й и 6-й
22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур
23:50 Десять фотографий. Михаил Швыдкой
00:30 Остров
02:20 Владимир Красное Солнышко
03:10 Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)
04:30 Крест Иоанна Кронштадтского
В программе передач возможны изменения.