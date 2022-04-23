Программа передач канала Звезда на 23 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 23 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



23.04.2022



04:50 Александр Маленький

06:30 Когда я стану великаном

08:00 Новости дня

08:15 Когда я стану великаном

08:30 Большое космическое путешествие

09:40 Война миров. Битва танковых асов

10:25 Улика из прошлого. 1941. Почему минировали столицу: рассекреченные материалы

11:05 Загадки века с Сергеем Медведевым. Тайна гибели главы МВД СССР Бориса Пуго и его жены

11:50 Не факт!

12:20 «СССР. Знак качества« с Иваном Охлобыстиным». Заграница нам поможет. Охота за импортом

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Николай Караченцов

13:40 Круиз-контроль. Новокузнецк-Шерегеш

14:15 Морской бой

15:20 Легенды кино. Александр Лазарев

16:05 Легенды армии с Александром Маршалом. Нельсон Степанян

16:50 Государственная граница. Фильмы 5-й и 6-й

18:00 Новости дня

18:15 «Задело!» с Николаем Петровым

18:25 Государственная граница. Фильмы 5-й и 6-й

22:30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда-2022». Отборочный тур

23:50 Десять фотографий. Михаил Швыдкой

00:30 Остров

02:20 Владимир Красное Солнышко

03:10 Сталинградское Евангелие Кирилла (Павлова)

04:30 Крест Иоанна Кронштадтского



В программе передач возможны изменения.