Программа передач Первого канала на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 24 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



24.04.2022



04:25 Храм гроба Господня

05:15 Если можешь, прости...

06:00 Новости

06:10 Если можешь, прости...

06:45 Ты есть...

08:20 Часовой

08:50 Здоровье

10:00 Новости

10:15 Богородица. Земной путь

12:00 Новости

12:15 Пасха

13:20 Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой»

14:15 Земля. 1-я - 4-я серии

15:00 Новости

15:15 Земля. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:20 Земля. 1-я - 4-я серии

18:55 Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Трансляция из Москвы. Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алина Загитова, Евгения Медведева и лучшие фигуристы мира

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. Финал

23:55 Вид на жительство

01:45 Наедине со всеми

03:15 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.