Программа передач Первого канала на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 24 апреля 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
24.04.2022
04:25 Храм гроба Господня
05:15 Если можешь, прости...
06:00 Новости
06:10 Если можешь, прости...
06:45 Ты есть...
08:20 Часовой
08:50 Здоровье
10:00 Новости
10:15 Богородица. Земной путь
12:00 Новости
12:15 Пасха
13:20 Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой»
14:15 Земля. 1-я - 4-я серии
15:00 Новости
15:15 Земля. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:20 Земля. 1-я - 4-я серии
18:55 Ледовое шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Трансляция из Москвы. Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алина Загитова, Евгения Медведева и лучшие фигуристы мира
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. Финал
23:55 Вид на жительство
01:45 Наедине со всеми
03:15 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.