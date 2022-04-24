Программа передач Россия 1 на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 24 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



24.04.2022



03:55 Родная кровиночка

05:26 Перерыв в вещании

05:30 Молодожены

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:50 Доктор Мясников

12:55 Дорогая подруга

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Северное сияние

03:15 Молодожены



В программе передач возможны изменения.