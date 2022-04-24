Программа передач ТВЦ на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 24 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
24.04.2022
04:45 Удар властью. Импичмент Ельцина
05:25 Актёрские драмы. Жизнь как песня
06:15 Сердца четырех
07:50 Женщины
09:35 Здоровый смысл
10:05 Знак качества. Белый хлеб
10:55 Страна чудес. Южная Сибирь
11:30 События
11:50 «Не могу сказать «Прощай»
13:35 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:10 Актёрские драмы. Уйти от искушения
16:00 Великая Пасхальная вечерня в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция
17:00 «Случится же такое!» Юмористический концерт
18:30 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии
21:50 Песни нашего двора. Весна идёт
23:00 События
23:15 Игра с тенью. 1-я - 4-я серии
02:15 Выйти замуж любой ценой. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.