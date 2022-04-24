Программа передач ТВЦ на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 24 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



24.04.2022



04:45 Удар властью. Импичмент Ельцина

05:25 Актёрские драмы. Жизнь как песня

06:15 Сердца четырех

07:50 Женщины

09:35 Здоровый смысл

10:05 Знак качества. Белый хлеб

10:55 Страна чудес. Южная Сибирь

11:30 События

11:50 «Не могу сказать «Прощай»

13:35 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:10 Актёрские драмы. Уйти от искушения

16:00 Великая Пасхальная вечерня в Храме Христа Спасителя. Прямая трансляция

17:00 «Случится же такое!» Юмористический концерт

18:30 Свадебные хлопоты. 1-я - 4-я серии

21:50 Песни нашего двора. Весна идёт

23:00 События

23:15 Игра с тенью. 1-я - 4-я серии

02:15 Выйти замуж любой ценой. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.