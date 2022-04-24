Программа передач НТВ на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 24 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
24.04.2022
03:00 Страховщики. «Двойник». «Ограбление». «Пожар»
05:15 Можно, я буду звать тебя мамой?
06:45 Центральное телевидение
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:05 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:05 Основано на реальных событиях
16:00 Сегодня
16:20 Основано на реальных событиях
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:40 Маска
23:30 Звезды сошлись
01:00 Основано на реальных событиях
03:30 Страховщики. «Выгодная сделка». «Библиофилы»
В программе передач возможны изменения.