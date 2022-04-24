Программа передач НТВ на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 24 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



24.04.2022



03:00 Страховщики. «Двойник». «Ограбление». «Пожар»

05:15 Можно, я буду звать тебя мамой?

06:45 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:05 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:05 Основано на реальных событиях

16:00 Сегодня

16:20 Основано на реальных событиях

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:40 Маска

23:30 Звезды сошлись

01:00 Основано на реальных событиях

03:30 Страховщики. «Выгодная сделка». «Библиофилы»



В программе передач возможны изменения.