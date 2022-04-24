Программа передач Пятого канала на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 24 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
24.04.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей. Подставка
05:50 Улицы разбитых фонарей. Ля-Ля-Фа
06:35 Улицы разбитых фонарей. Охота на крыс
07:25 Улицы разбитых фонарей. Чарующие сны
08:20 Условный мент-3. Кино 18+
09:10 Условный мент-3. Робин Гуд
10:00 Условный мент-3. Шериф
10:55 Условный мент-3. Легкие деньги
11:45 Условный мент-3. Бытовой конфликт
12:40 Условный мент-3. Смерть Тельцова
13:30 Условный мент-3. Агентство Алиби
14:25 Условный мент-3. Черная метка
15:15 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
18:50 Испанец. 1-я - 4-я серии
22:20 Трио
00:20 Блондинка за углом
01:40 Баламут
03:05 Улицы разбитых фонарей. Моль бледная
03:50 Улицы разбитых фонарей. Обнесенные ветром
В программе передач возможны изменения.