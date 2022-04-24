Программа передач Пятого канала на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 24 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



24.04.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей. Подставка

05:50 Улицы разбитых фонарей. Ля-Ля-Фа

06:35 Улицы разбитых фонарей. Охота на крыс

07:25 Улицы разбитых фонарей. Чарующие сны

08:20 Условный мент-3. Кино 18+

09:10 Условный мент-3. Робин Гуд

10:00 Условный мент-3. Шериф

10:55 Условный мент-3. Легкие деньги

11:45 Условный мент-3. Бытовой конфликт

12:40 Условный мент-3. Смерть Тельцова

13:30 Условный мент-3. Агентство Алиби

14:25 Условный мент-3. Черная метка

15:15 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

18:50 Испанец. 1-я - 4-я серии

22:20 Трио

00:20 Блондинка за углом

01:40 Баламут

03:05 Улицы разбитых фонарей. Моль бледная

03:50 Улицы разбитых фонарей. Обнесенные ветром



В программе передач возможны изменения.