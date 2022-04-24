Программа передач Домашний на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 24 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



24.04.2022



03:10 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии

05:50 Проводница. 19-я серия - «Случайный муж»

06:30 Три дороги. 1-я - 4-я серии

10:40 Красота небесная. 1-я - 4-я серии

14:45 Миг, украденный у счастья. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Великолепный век. 63-я и 64-я серии

23:35 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии

03:10 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии



В телепрограмме возможны изменения.