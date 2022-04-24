Программа передач ТНТ на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 24 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



24.04.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я - 73-я серии

09:00 Перезагрузка. 501-я серия

09:30 Битва пикников. 1-я серия

10:00 СашаТаня. Сезон 6. 215-я - 225-я серии

15:20 Путешествие к центру Земли

17:05 Путешествие-2: Таинственный остров

19:00 Звезды в Африке. 24-я серия

20:30 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия

21:20 Однажды в России. Сезон 8. 201-я серия

22:20 Однажды в России. Сезон 8. 202-я серия

23:00 Stand up. Сезон 9. 222-я серия

00:00 Музыкальная интуиция. 21-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 1. 9-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 1. 10-я серия

03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 2-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия



В программе передач возможны изменения.