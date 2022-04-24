Программа передач ТНТ на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 24 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
24.04.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 81-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 70-я - 73-я серии
09:00 Перезагрузка. 501-я серия
09:30 Битва пикников. 1-я серия
10:00 СашаТаня. Сезон 6. 215-я - 225-я серии
15:20 Путешествие к центру Земли
17:05 Путешествие-2: Таинственный остров
19:00 Звезды в Африке. 24-я серия
20:30 Однажды в России. Сезон 8. 212-я серия
21:20 Однажды в России. Сезон 8. 201-я серия
22:20 Однажды в России. Сезон 8. 202-я серия
23:00 Stand up. Сезон 9. 222-я серия
00:00 Музыкальная интуиция. 21-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 1. 9-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 1. 10-я серия
03:25 Comedy Баттл. Суперсезон. 2-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 4. 82-я серия
В программе передач возможны изменения.