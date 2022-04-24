Программа передач СТС на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 24 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
24.04.2022
04:40 Воронины. Сезон 18. 3-я серия
05:05 Воронины. Сезон 18. 4-я серия
05:25 Мультфильмы
05:35 Приключение на плоту
05:45 Просто так
05:50 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 248-я серия
06:05 Фиксики
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 Утенок, который не умел играть в футбол
06:35 Пирожок
06:45 Три кота
06:55 Три кота. Волшебная палочка
07:00 Три кота. Папин брат
07:05 Три кота. Дайвинг
07:10 Три кота. Супергерои
07:15 Три кота. Воздушные змеи
07:20 Три кота. Шахматы
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Наша Даша
07:40 Царевны. Звездный глобус
07:45 Царевны
07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Н»
08:55 Бунт ушастых
10:40 Мадагаскар
12:15 Мадагаскар-2
13:55 Мадагаскар-3
15:35 Пингвины Мадагаскара
17:10 Моана
19:05 Рапунцель. Запутанная история
21:00 Охотник на монстров
22:55 Пятый элемент
01:20 Терминал
03:15 Воронины. Сезон 18. 3-я - 7-я серии
В программе передач возможны изменения.