Программа передач СТС на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 24 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



24.04.2022



04:40 Воронины. Сезон 18. 3-я серия

05:05 Воронины. Сезон 18. 4-я серия

05:25 Мультфильмы

05:35 Приключение на плоту

05:45 Просто так

05:50 Ералаш. Сезон 1. 213-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 217-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 248-я серия

06:05 Фиксики

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 Утенок, который не умел играть в футбол

06:35 Пирожок

06:45 Три кота

06:55 Три кота. Волшебная палочка

07:00 Три кота. Папин брат

07:05 Три кота. Дайвинг

07:10 Три кота. Супергерои

07:15 Три кота. Воздушные змеи

07:20 Три кота. Шахматы

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Наша Даша

07:40 Царевны. Звездный глобус

07:45 Царевны

07:55 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Н»

08:55 Бунт ушастых

10:40 Мадагаскар

12:15 Мадагаскар-2

13:55 Мадагаскар-3

15:35 Пингвины Мадагаскара

17:10 Моана

19:05 Рапунцель. Запутанная история

21:00 Охотник на монстров

22:55 Пятый элемент

01:20 Терминал

03:15 Воронины. Сезон 18. 3-я - 7-я серии



В программе передач возможны изменения.