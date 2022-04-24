Программа передач Матч ТВ на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 24 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
24.04.2022
04:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос - Д. Андрадэ. Прямой эфир из США
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Расплата
11:50 Новости
11:55 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос - Д. Андрадэ
13:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» - «Арсенал». Прямой эфир
16:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина«. ЦСКА - «Металлург». Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:00 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Динамо». Прямой эфир
21:30 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Автоспорт. NASCAR. Талладега. Прямой эфир
02:00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. «Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
03:55 Новости
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)
В программе передач возможны изменения.