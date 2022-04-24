Программа передач Матч ТВ на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 24 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



24.04.2022



04:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос - Д. Андрадэ. Прямой эфир из США

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Расплата

11:50 Новости

11:55 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос - Д. Андрадэ

13:25 Все на Матч!

13:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» - «Арсенал». Прямой эфир

16:00 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина«. ЦСКА - «Металлург». Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:00 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Динамо». Прямой эфир

21:30 Новости

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Милан». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Автоспорт. NASCAR. Талладега. Прямой эфир

02:00 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. «Динамо-Ак Барс» (Казань) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

03:55 Новости

04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)



В программе передач возможны изменения.