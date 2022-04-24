Программа передач РЕН ТВ на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 24 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



24.04.2022



05:00 Тайны Чапман

07:20 Чернильное сердце

08:30 Новости

09:00 Чернильное сердце

09:50 Белоснежка и охотник

12:05 Белоснежка и Охотник-2

12:30 Новости

13:00 Белоснежка и Охотник-2

14:35 Добро пожаловать в рай

16:30 Новости

17:00 Послезавтра

19:30 Новости

19:55 2012

23:00 Добров в эфире

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»



В программе передач возможны изменения.