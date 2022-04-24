Программа передач РЕН ТВ на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 24 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
24.04.2022
05:00 Тайны Чапман
07:20 Чернильное сердце
08:30 Новости
09:00 Чернильное сердце
09:50 Белоснежка и охотник
12:05 Белоснежка и Охотник-2
12:30 Новости
13:00 Белоснежка и Охотник-2
14:35 Добро пожаловать в рай
16:30 Новости
17:00 Послезавтра
19:30 Новости
19:55 2012
23:00 Добров в эфире
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
В программе передач возможны изменения.