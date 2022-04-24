Программа передач канала Звезда на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 24 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



24.04.2022



05:00 Обитель Сергия. На последнем рубеже

06:25 Главный Храм Вооруженных сил

07:05 Александр Невский

09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым

10:30 Военная приёмка

11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №96

12:00 Секретные материалы. «Люди X«. Тайный фронт технической разведки«

12:45 Код доступа

13:20 Битва оружейников. «Первое поколение атомных подводных лодок. Ленинский комсомол против «Наутилуса»

14:10 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я -4-я серии

18:00 Главное с Ольгой Беловой

20:00 История русских крепостей. Соловки. Твердыня русского севера

21:20 История русских крепостей. Псков. Россия начинается здесь

22:45 Сделано в СССР

23:00 Фетисов. Интервью с Владимиром Габуловым

23:45 Сильные духом

02:50 Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера

03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.