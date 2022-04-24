Программа передач канала Звезда на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 24 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
24.04.2022
05:00 Обитель Сергия. На последнем рубеже
06:25 Главный Храм Вооруженных сил
07:05 Александр Невский
09:00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
10:30 Военная приёмка
11:15 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №96
12:00 Секретные материалы. «Люди X«. Тайный фронт технической разведки«
12:45 Код доступа
13:20 Битва оружейников. «Первое поколение атомных подводных лодок. Ленинский комсомол против «Наутилуса»
14:10 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я -4-я серии
18:00 Главное с Ольгой Беловой
20:00 История русских крепостей. Соловки. Твердыня русского севера
21:20 История русских крепостей. Псков. Россия начинается здесь
22:45 Сделано в СССР
23:00 Фетисов. Интервью с Владимиром Габуловым
23:45 Сильные духом
02:50 Вальтер Штеннес. Друг против Гитлера
03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.