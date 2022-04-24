Программа передач Золотая коллекция на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
24.04.2022
05:00 Дети понедельника
06:30 Спокойный день в конце войны
07:00 Любовь земная
08:45 Исчезнувшая империя
10:45 Привет от Чарли-трубача
12:10 Забытая мелодия для флейты
14:35 О бедном гусаре замолвите слово
17:35 Мэри Поппинс, до свидания
20:10 Служебный роман
23:00 Воскресная премьера
02:15 Авария - дочь мента
03:45 Зеркало
В телепрограмме передач возможны изменения.