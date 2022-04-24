Программа передач Золотая коллекция на 24 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



24.04.2022



05:00 Дети понедельника

06:30 Спокойный день в конце войны

07:00 Любовь земная

08:45 Исчезнувшая империя

10:45 Привет от Чарли-трубача

12:10 Забытая мелодия для флейты

14:35 О бедном гусаре замолвите слово

17:35 Мэри Поппинс, до свидания

20:10 Служебный роман

23:00 Воскресная премьера

02:15 Авария - дочь мента

03:45 Зеркало



В телепрограмме передач возможны изменения.