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Программа передач Россия 1 на 25 апреля 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 25 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

25.04.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Екатерина. 9-я серия
01:00 Земский доктор. Жизнь заново. 9-я серия
01:55 Земский доктор. Жизнь заново. 10-я серия
02:50 Отец Матвей. Дитя раздора
03:35 Отец Матвей. В ожидании приговора

В программе передач возможны изменения.









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