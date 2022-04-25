Программа передач ТВЦ на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 25 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



25.04.2022



04:26 Выйти замуж любой ценой. 4-я серия

05:05 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир

06:00 Настроение

08:45 Любимое кино. Бриллиантовая рука

09:15 Любопытная Варвара-2. 1-я серия

10:05 Любопытная Варвара-2. 2-я серия

11:00 Городское собрание

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:00 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Большая четверка»

13:45 Мой герой. Владислав Третьяк

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Обложка. Звёздная болезнь

15:30 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 1-я серия

16:15 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 2-я серия

17:05 90-е. В завязке

17:50 События

18:10 Некрасивая подружка. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Спорт – норма жизни

23:05 Знак качества. Кофе

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Александр Лебедь

01:25 Борис Грачевский. Любовный ералаш

02:05 Март-53. Чекистские игры

02:45 Осторожно, мошенники! Детсад строгого режима

03:10 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Большая четверка»

04:40 Вия Артмане. Гениальная притворщица



В программе передач возможны изменения.