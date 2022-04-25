Программа передач ТВЦ на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 25 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
25.04.2022
04:26 Выйти замуж любой ценой. 4-я серия
05:05 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир
06:00 Настроение
08:45 Любимое кино. Бриллиантовая рука
09:15 Любопытная Варвара-2. 1-я серия
10:05 Любопытная Варвара-2. 2-я серия
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:00 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Большая четверка»
13:45 Мой герой. Владислав Третьяк
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Обложка. Звёздная болезнь
15:30 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 1-я серия
16:15 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 2-я серия
17:05 90-е. В завязке
17:50 События
18:10 Некрасивая подружка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Спорт – норма жизни
23:05 Знак качества. Кофе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Александр Лебедь
01:25 Борис Грачевский. Любовный ералаш
02:05 Март-53. Чекистские игры
02:45 Осторожно, мошенники! Детсад строгого режима
03:10 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Большая четверка»
04:40 Вия Артмане. Гениальная притворщица
В программе передач возможны изменения.