Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач ТВЦ на 25 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 25 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

25.04.2022

04:26 Выйти замуж любой ценой. 4-я серия
05:05 Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир
06:00 Настроение
08:45 Любимое кино. Бриллиантовая рука
09:15 Любопытная Варвара-2. 1-я серия
10:05 Любопытная Варвара-2. 2-я серия
11:00 Городское собрание
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:00 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Большая четверка»
13:45 Мой герой. Владислав Третьяк
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Обложка. Звёздная болезнь
15:30 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 1-я серия
16:15 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 2-я серия
17:05 90-е. В завязке
17:50 События
18:10 Некрасивая подружка. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Спорт – норма жизни
23:05 Знак качества. Кофе
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Александр Лебедь
01:25 Борис Грачевский. Любовный ералаш
02:05 Март-53. Чекистские игры
02:45 Осторожно, мошенники! Детсад строгого режима
03:10 Пуаро Агаты Кристи. 2-я серия - «Большая четверка»
04:40 Вия Артмане. Гениальная притворщица

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач ТВЦ на 23 апреля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 22 апреля 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 21 апреля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 21 апреля 2022 года
  • Программа передач ТВЦ на 20 апреля 2022 года
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 24 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    100 очков Капризова. Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу РПЛ-2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига, состоялись очередные матчи. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Как заработать на беттинге

    Как заработать на беттинге

    Для того чтобы хорошо зарабатывать, делая ставки, нужно хорошо разбираться в спорте, постоянно отслеживать спортивные события, следить за физическим состоянием игроков.











    Погода в Москве на апрель 2022 года
    Гороскоп на 25 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 24 апреля
    Время начала ЦСКА - «Металлург» 24 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники. Сколько дней осталось до мая
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию
    24 апреля 2022 - какой знак зодиака
    Какой праздник 25 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Курс евро ЦБ РФ на 24 апреля 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 24 апреля 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru