Программа передач НТВ на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 25 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
25.04.2022
05:00 Возвращение Мухтара-2. «Под прицелом». «Цыганка Таня»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Тайфун», 1-я и 2-я серии. «Рыба по-китайски», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство
23:00 Сегодня в Москве
23:35 Пёс-5
03:30 Страховщики. «Маршрут». «Остров моей мечты»
В программе передач возможны изменения.