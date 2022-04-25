Программа передач Пятого канала на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 25 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
25.04.2022
05:00 Известия
05:25 «Операция «Дезертир». 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:30 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Плата по счетчику. 4-я серия
13:45 Испанец. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Кино 18+
18:50 Условный мент-3. Робин Гуд
19:40 След. Всадники апокалипсиса
20:25 След. Три сумочки и два убийства
21:00 След. Добрый доктор
21:45 След. За тремя зайцами
22:25 След. Сделай погромче
23:10 Свои-4. Мужское воспитание
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Глаза завидущие
01:10 След. По следу мясника
01:45 След. Мертвый город
02:20 След. Победитель получает всё
03:00 Детективы. Бессеребреник
03:30 Детективы. Родня по номиналу
04:00 Детективы. Дочки, внучки
04:35 Детективы. Дорогое образование
В программе передач возможны изменения.