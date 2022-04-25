Программа передач Пятого канала на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 25 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



25.04.2022



05:00 Известия

05:25 «Операция «Дезертир». 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:30 Плата по счетчику. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Плата по счетчику. 4-я серия

13:45 Испанец. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Кино 18+

18:50 Условный мент-3. Робин Гуд

19:40 След. Всадники апокалипсиса

20:25 След. Три сумочки и два убийства

21:00 След. Добрый доктор

21:45 След. За тремя зайцами

22:25 След. Сделай погромче

23:10 Свои-4. Мужское воспитание

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Глаза завидущие

01:10 След. По следу мясника

01:45 След. Мертвый город

02:20 След. Победитель получает всё

03:00 Детективы. Бессеребреник

03:30 Детективы. Родня по номиналу

04:00 Детективы. Дочки, внучки

04:35 Детективы. Дорогое образование



В программе передач возможны изменения.