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Программа передач Домашний на 25 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 25 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

25.04.2022

03:10 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии
05:45 Проводница. 20-я серия - «Последний рыцарь»
06:30 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Лицо без маски«. «Месть»
13:15 Порча. Ходок
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Детские шалости
14:55 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии
19:00 Суррогатная мать. 1-я - 4-я серии
23:20 Женский доктор-3. 11-я и 12-я серии
01:05 Понять. Простить. «Лицо без маски«. «Месть»
01:55 Порча. Ходок
02:20 Знахарка
02:45 Верну любимого. Детские шалости
03:10 Тест на отцовство
04:50 Пять ужинов

В телепрограмме возможны изменения.









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