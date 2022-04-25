Программа передач Домашний на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 25 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



25.04.2022



03:10 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии

05:45 Проводница. 20-я серия - «Последний рыцарь»

06:30 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Лицо без маски«. «Месть»

13:15 Порча. Ходок

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Детские шалости

14:55 Меня зовут Саша. 1-я - 4-я серии

19:00 Суррогатная мать. 1-я - 4-я серии

23:20 Женский доктор-3. 11-я и 12-я серии

01:05 Понять. Простить. «Лицо без маски«. «Месть»

01:55 Порча. Ходок

02:20 Знахарка

02:45 Верну любимого. Детские шалости

03:10 Тест на отцовство

04:50 Пять ужинов



В телепрограмме возможны изменения.