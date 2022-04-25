Программа передач ТНТ на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 25 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
25.04.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 83-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я - 77-я серии
08:35 Однажды в России. Спецдайджест. 81-я серия
09:00 Звезды в Африке. 24-я серия
10:30 Золото Геленджика. 8-я серия
11:30 Универ. Новая общага. 1-я - 7-я серии
15:00 Ольга. 54-я - 56-я серии
16:30 Ольга. Сезон 4. 57-я - 59-я серии
18:00 СашаТаня. 207-я серия
18:30 СашаТаня. 208-я серия
19:00 СашаТаня. Сезон 6. 209-я серия
19:30 СашаТаня. Сезон 6. 210-я серия
20:00 Семья. 15-я серия
20:30 Семья. 16-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. 5-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 203-я серия
23:00 Совместная поездка
01:00 Вечерняя школа
02:45 Такое кино! 418-я серия
03:15 Импровизация. 11-я серия
04:00 Comedy Баттл. Суперсезон. 3-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия
В программе передач возможны изменения.