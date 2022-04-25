Программа передач ТНТ на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 25 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



25.04.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 4. 83-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 75-я - 77-я серии

08:35 Однажды в России. Спецдайджест. 81-я серия

09:00 Звезды в Африке. 24-я серия

10:30 Золото Геленджика. 8-я серия

11:30 Универ. Новая общага. 1-я - 7-я серии

15:00 Ольга. 54-я - 56-я серии

16:30 Ольга. Сезон 4. 57-я - 59-я серии

18:00 СашаТаня. 207-я серия

18:30 СашаТаня. 208-я серия

19:00 СашаТаня. Сезон 6. 209-я серия

19:30 СашаТаня. Сезон 6. 210-я серия

20:00 Семья. 15-я серия

20:30 Семья. 16-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. 5-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 203-я серия

23:00 Совместная поездка

01:00 Вечерняя школа

02:45 Такое кино! 418-я серия

03:15 Импровизация. 11-я серия

04:00 Comedy Баттл. Суперсезон. 3-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия



В программе передач возможны изменения.