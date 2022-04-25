Программа передач СТС на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 25 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



25.04.2022



04:50 Воронины. Сезон 18. 7-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Он попался!

05:50 Ералаш. Сезон 1. 249-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 253-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия

06:05 Три кота. Железная дорога

06:10 Три кота. Домашнее телевидение

06:15 Три кота. Золотая рыбка

06:20 Три кота. Цирковое представление

06:25 Три кота. Пожарная станция

06:30 Сказки Шрэкова болота

07:00 Том и Джерри

08:20 Кейт и Лео

10:45 Заколдованная Элла

12:45 Рапунцель. Запутанная история

14:40 Сёстры. 1-я - 15-я серии

19:30 Сёстры. 17-я серия

20:00 Меч короля Артура

22:25 Профессионал

00:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 16-я серия

01:40 Кейт и Лео

03:25 Воронины. Сезон 18. 6-я - 9-я серии



В программе передач возможны изменения.