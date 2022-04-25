Программа передач СТС на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 25 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
25.04.2022
04:50 Воронины. Сезон 18. 7-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Он попался!
05:50 Ералаш. Сезон 1. 249-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 253-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия
06:05 Три кота. Железная дорога
06:10 Три кота. Домашнее телевидение
06:15 Три кота. Золотая рыбка
06:20 Три кота. Цирковое представление
06:25 Три кота. Пожарная станция
06:30 Сказки Шрэкова болота
07:00 Том и Джерри
08:20 Кейт и Лео
10:45 Заколдованная Элла
12:45 Рапунцель. Запутанная история
14:40 Сёстры. 1-я - 15-я серии
19:30 Сёстры. 17-я серия
20:00 Меч короля Артура
22:25 Профессионал
00:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 16-я серия
01:40 Кейт и Лео
03:25 Воронины. Сезон 18. 6-я - 9-я серии
В программе передач возможны изменения.