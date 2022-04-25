Программа передач Матч ТВ на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 25 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
25.04.2022
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Боец без правил
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
14:00 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее
14:55 Новости
15:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямлй эфир из Анапы
16:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямлй эфир из Анапы
17:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
17:50 Новости
17:55 Громко
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит». Прямлй эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:55 Новости
22:00 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев - К. Маргарян. Прямлй эфир
00:00 Все на Матч!
00:30 Тотальный футбол
01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярский край)
02:50 Есть тема!
03:10 Новости
03:15 RideThePlanet: Мой дом там, где высоко
03:45 Наши иностранцы
04:15 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
В программе передач возможны изменения.