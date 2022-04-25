Программа передач Матч ТВ на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 25 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



25.04.2022



04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Боец без правил

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

14:00 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее

14:55 Новости

15:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Женщины. Финал. Прямлй эфир из Анапы

16:00 Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат России. Мужчины. Финал. Прямлй эфир из Анапы

17:00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

17:50 Новости

17:55 Громко

18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - «Зенит». Прямлй эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:55 Новости

22:00 Профессиональный бокс. Г. Челохсаев - К. Маргарян. Прямлй эфир

00:00 Все на Матч!

00:30 Тотальный футбол

01:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Енисей» (Красноярский край)

02:50 Есть тема!

03:10 Новости

03:15 RideThePlanet: Мой дом там, где высоко

03:45 Наши иностранцы

04:15 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор



В программе передач возможны изменения.