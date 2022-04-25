Программа передач канала Звезда на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 25 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



25.04.2022



03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 2-я серии

05:10 Смерть шпионам. Лисья нора. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Штрафной удар

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Цепь. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Конница против танков

21:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. Гарвардский проект. Психологическая война против СССР

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №100

23:40 Единственная дорога

01:15 Штрафной удар

02:45 Долгое эхо вьетнамской войны

03:40 Сделано в СССР

03:55 Цепь. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.