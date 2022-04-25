Программа передач канала Звезда на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 25 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
25.04.2022
03:35 Смерть шпионам. Лисья нора. 1-я и 2-я серии
05:10 Смерть шпионам. Лисья нора. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Штрафной удар
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Цепь. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Конница против танков
21:25 Загадки века с Сергеем Медведевым. Гарвардский проект. Психологическая война против СССР
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №100
23:40 Единственная дорога
01:15 Штрафной удар
02:45 Долгое эхо вьетнамской войны
03:40 Сделано в СССР
03:55 Цепь. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.