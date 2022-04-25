Программа передач Золотая коллекция на 25 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 25 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



25.04.2022



03:45 Зеркало

05:30 Дни Турбиных

09:40 Путешествие мсье Перришона

11:00 Семь стариков и одна девушка

12:35 За спичками

14:20 Мимино

16:00 Любовь и голуби

17:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Гибельный код»

19:35 Калина красная

21:30 Покровские ворота

00:00 Табор уходит в небо

01:45 Гараж

03:20 Белорусский вокзал

04:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Гибельный код»



В телепрограмме передач возможны изменения.