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Программа передач Золотая коллекция на 25 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 25 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

25.04.2022

03:45 Зеркало
05:30 Дни Турбиных
09:40 Путешествие мсье Перришона
11:00 Семь стариков и одна девушка
12:35 За спичками
14:20 Мимино
16:00 Любовь и голуби
17:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Гибельный код»
19:35 Калина красная
21:30 Покровские ворота
00:00 Табор уходит в небо
01:45 Гараж
03:20 Белорусский вокзал
04:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Гибельный код»

В телепрограмме передач возможны изменения.









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