Программа передач ТВЦ на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 26 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



26.04.2022



04:40 Вия Артмане. Гениальная притворщица

05:20 Мой герой. Владислав Третьяк

06:00 Настроение

08:30 Доктор И... Андрогенный дефицит

09:00 Любопытная Варвара-2. 3-я серия

09:50 Любопытная Варвара-2. 4-я серия

10:40 Вия Артмане. Гениальная притворщица

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Подвиги Геракла»

13:45 Мой герой. Тамара Акулова

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Обложка. Тайна смерти звёзд

15:30 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 3-я серия

16:10 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 4-я серия

17:05 90-е. Королевы красоты

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 1-я серия

19:15 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 2-я серия

20:15 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 1-я серия

21:05 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 2-я серия

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Месть брошенных жён

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Уличная демократия

01:25 Прощание. Михаил Жванецкий

02:05 Дворцовый переворот-1964

02:45 Осторожно, мошенники! Добровольное уродство

03:15 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Подвиги Геракла»

04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!



В программе передач возможны изменения.