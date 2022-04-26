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Программа передач ТВЦ на 26 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 26 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

26.04.2022

04:40 Вия Артмане. Гениальная притворщица
05:20 Мой герой. Владислав Третьяк
06:00 Настроение
08:30 Доктор И... Андрогенный дефицит
09:00 Любопытная Варвара-2. 3-я серия
09:50 Любопытная Варвара-2. 4-я серия
10:40 Вия Артмане. Гениальная притворщица
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Подвиги Геракла»
13:45 Мой герой. Тамара Акулова
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Обложка. Тайна смерти звёзд
15:30 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 3-я серия
16:10 Анатомия убийства. «Змеи в высокой траве», 4-я серия
17:05 90-е. Королевы красоты
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 1-я серия
19:15 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 2-я серия
20:15 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 1-я серия
21:05 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 2-я серия
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Месть брошенных жён
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Уличная демократия
01:25 Прощание. Михаил Жванецкий
02:05 Дворцовый переворот-1964
02:45 Осторожно, мошенники! Добровольное уродство
03:15 Пуаро Агаты Кристи. 4-я серия - «Подвиги Геракла»
04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!

В программе передач возможны изменения.









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