Программа передач НТВ на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 26 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



26.04.2022



05:00 Возвращение Мухтара-2. «Приз за стрельбу». «Юпитер-2015»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Грязная бомба», 1-я и 2-я серии. «Вербовщик», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Полицейское братство

23:00 Сегодня в Москве

23:35 Пёс-5

03:30 Страховщики. «Драка». «Омут»



В программе передач возможны изменения.