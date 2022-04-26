Программа передач Пятого канала на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 26 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



26.04.2022



05:00 Известия

05:50 Чёрные кошки. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:45 Чёрные кошки. 5-я - 8-я серии

13:00 Известия

13:30 Чёрные кошки. 8-я - 12-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Шериф

18:50 Условный мент-3. Легкие деньги

19:40 След. Посланник мертвеца

20:20 След. Давление

21:00 След. Собачья работа

21:45 След. Разлей вода

22:25 След. По следам

23:10 Свои-4. Выкуп

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Похороненные заживо

01:10 След. Бесполезный человек

01:50 След. Мусоровоз для мусора

02:30 След. Акула

03:05 Детективы. Семечки

03:40 Детективы. Ячейка общества

04:05 Детективы. Ночная лихорадка

04:35 Детективы. Сон на два миллиона



В программе передач возможны изменения.