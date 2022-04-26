Программа передач Пятого канала на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 26 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
26.04.2022
05:00 Известия
05:50 Чёрные кошки. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:45 Чёрные кошки. 5-я - 8-я серии
13:00 Известия
13:30 Чёрные кошки. 8-я - 12-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Шериф
18:50 Условный мент-3. Легкие деньги
19:40 След. Посланник мертвеца
20:20 След. Давление
21:00 След. Собачья работа
21:45 След. Разлей вода
22:25 След. По следам
23:10 Свои-4. Выкуп
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Похороненные заживо
01:10 След. Бесполезный человек
01:50 След. Мусоровоз для мусора
02:30 След. Акула
03:05 Детективы. Семечки
03:40 Детективы. Ячейка общества
04:05 Детективы. Ночная лихорадка
04:35 Детективы. Сон на два миллиона
В программе передач возможны изменения.