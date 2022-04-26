Программа передач Домашний на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 26 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



26.04.2022



05:00 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»

13:05 Порча. Медуза

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Соперник

14:45 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии

19:00 Компаньонка. 1-я - 4-я серии

22:40 Женский доктор-3. 13-я и 14-я серии

00:30 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»

01:20 Порча. Медуза

01:45 Знахарка

02:10 Верну любимого. Соперник

02:35 Тест на отцовство

04:15 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.