Программа передач Домашний на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 26 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
26.04.2022
05:00 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»
13:05 Порча. Медуза
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Соперник
14:45 Долгий свет маяка. 1-я - 4-я серии
19:00 Компаньонка. 1-я - 4-я серии
22:40 Женский доктор-3. 13-я и 14-я серии
00:30 Понять. Простить. «Недостаток внимания». «Родной человек»
01:20 Порча. Медуза
01:45 Знахарка
02:10 Верну любимого. Соперник
02:35 Тест на отцовство
04:15 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.