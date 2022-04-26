Программа передач ТНТ на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 26 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



26.04.2022



04:45 Открытый микрофон. Сезон 4. 84-я серия

05:35 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я - 80-я серии

07:30 Бузова на кухне. Сезон 2. 17-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 1-я серия

09:00 Золото Геленджика. 9-я серия

10:00 Золото Геленджика. 10-я серия

11:00 Универ. Новая общага. 8-я - 15-я серии

15:00 Ольга. Сезон 4. 57-я - 62-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 211-я - 214-я серии

20:00 Семья. 16-я серия

20:30 Семья. 17-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. 6-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 204-я серия

23:00 Миссия в Майами

01:10 Безбрачная неделя

02:45 Импровизация. 12-я серия

03:30 Импровизация. 13-я серия

04:20 Comedy Баттл. Суперсезон. 4-я серия



В программе передач возможны изменения.