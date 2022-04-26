Программа передач СТС на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 26 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



26.04.2022



05:00 Воронины. Сезон 18. 10-я серия

05:25 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия

05:30 Беги, ручеёк

05:50 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 258-я серия

06:05 Три кота. Дикие приключения

06:10 Три кота. Игра в молчанку

06:15 Три кота. Пришельцы

06:20 Три кота. Конкурс красоты

06:25 Забавные истории

06:40 Монстры против овощей

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры

09:00 Гранд. Сезон 5. 1-я - 10-я серии

14:05 Хеллбой 2: Золотая армия

16:25 Охотник на монстров

18:30 Сёстры

19:30 Сёстры

20:00 Восхождение Юпитер

22:25 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

00:40 Профессионал

02:35 Воронины. Сезон 18. 8-я - 15-я серии



В программе передач возможны изменения.