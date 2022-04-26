Программа передач СТС на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 26 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
26.04.2022
05:00 Воронины. Сезон 18. 10-я серия
05:25 6 кадров. Сезон 6. 2-я серия
05:30 Беги, ручеёк
05:50 Ералаш. Сезон 1. 255-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 258-я серия
06:05 Три кота. Дикие приключения
06:10 Три кота. Игра в молчанку
06:15 Три кота. Пришельцы
06:20 Три кота. Конкурс красоты
06:25 Забавные истории
06:40 Монстры против овощей
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры
09:00 Гранд. Сезон 5. 1-я - 10-я серии
14:05 Хеллбой 2: Золотая армия
16:25 Охотник на монстров
18:30 Сёстры
19:30 Сёстры
20:00 Восхождение Юпитер
22:25 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
00:40 Профессионал
02:35 Воронины. Сезон 18. 8-я - 15-я серии
В программе передач возможны изменения.