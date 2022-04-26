Программа передач Матч ТВ на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 26 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
26.04.2022
04:15 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Наёмник: Отпущение грехов
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина«. «Металлург» - ЦСКА. Прямой эфир
19:15 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург). Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Новости
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Реал». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Есть тема!
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Эстудиантес» (Аргентина) - «Брагантино» (Бразилия). Прямой эфир
03:10 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.