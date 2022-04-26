Программа передач Матч ТВ на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 26 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



26.04.2022



04:15 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Наёмник: Отпущение грехов

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Все на Матч!

16:30 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина«. «Металлург» - ЦСКА. Прямой эфир

19:15 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург). Прямой эфир

21:00 Все на Матч!

21:40 Новости

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Реал». Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:50 Есть тема!

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Эстудиантес» (Аргентина) - «Брагантино» (Бразилия). Прямой эфир

03:10 Специальный репортаж

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.