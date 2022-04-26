Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Матч ТВ на 26 апреля 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 26 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

26.04.2022

04:15 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Наёмник: Отпущение грехов
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина«. «Металлург» - ЦСКА. Прямой эфир
19:15 Баскетбол. Чемпионат России. Женщины. Премьер-лига. Финал. «Динамо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург). Прямой эфир
21:00 Все на Матч!
21:40 Новости
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» - «Реал». Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:50 Есть тема!
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Эстудиантес» (Аргентина) - «Брагантино» (Бразилия). Прямой эфир
03:10 Специальный репортаж
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач канала Звезда на 25 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 25 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 24 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 23 апреля 2022 года
  • Программа передач Матч ТВ на 22 апреля 2022 года
    •




    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 780. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 21 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Лига чемпионов по футболу 2021/2022. Расписание матчей 1/2 финала

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022

    В плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона 2021/2022 принимают участие 16 лучших команд по итогам группового этапа.











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 25 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Курск на карте России, карта Курска
    Где находится Кременчуг на карте Украины, карта Кременчуга
    Время начала «Манчестер Сити» - «Реал» 26 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире матч Лиги чемпионов по футболу
    Самые смешные анекдоты дня - 25 апреля 2022 года
    Погода в Москве на апрель 2022 года
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 25 апреля
    Какой праздник 26 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    Время начала «Металлург» - ЦСКА 26 апреля 2022. Где смотреть в прямом эфире финал Кубка Гагарина
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники. Сколько дней осталось до мая
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru