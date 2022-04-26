Программа передач канала Звезда на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 26 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



26.04.2022



03:55 Цепь. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:25 Медовый месяц

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Цепь. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Кремлевские асы против Люфтваффе

21:25 Улика из прошлого

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Бурда

23:40 Убийство свидетеля

01:20 Медовый месяц

02:45 Завтрак с видом на Эльбрус

03:55 Цепь. 5-я и 6-я серии



В программе передач возможны изменения.