Программа передач канала Звезда на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 26 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
26.04.2022
03:55 Цепь. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:25 Медовый месяц
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Цепь. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Кремлевские асы против Люфтваффе
21:25 Улика из прошлого
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Легенды армии с Александром Маршалом. Александр Бурда
23:40 Убийство свидетеля
01:20 Медовый месяц
02:45 Завтрак с видом на Эльбрус
03:55 Цепь. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.