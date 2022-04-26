Программа передач Золотая коллекция на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 26 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
26.04.2022
04:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Гибельный код»
06:25 Кин-дза-дза!
08:45 История одной бильярдной команды
10:25 Старомодная комедия
12:05 Сто грамм для храбрости
13:30 Хозяин тайги
15:00 Земля Санникова
16:45 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
18:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Чистосердечное признание»
20:00 Самая обаятельная и привлекательная
21:30 Москва слезам не верит
00:15 Карнавальная ночь
01:30 Белое солнце пустыни
02:50 Мужики!..
04:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Чистосердечное признание»
В телепрограмме передач возможны изменения.