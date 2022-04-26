Программа передач Золотая коллекция на 26 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 26 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



26.04.2022



04:55 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Гибельный код»

06:25 Кин-дза-дза!

08:45 История одной бильярдной команды

10:25 Старомодная комедия

12:05 Сто грамм для храбрости

13:30 Хозяин тайги

15:00 Земля Санникова

16:45 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

18:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Чистосердечное признание»

20:00 Самая обаятельная и привлекательная

21:30 Москва слезам не верит

00:15 Карнавальная ночь

01:30 Белое солнце пустыни

02:50 Мужики!..

04:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Чистосердечное признание»



В телепрограмме передач возможны изменения.