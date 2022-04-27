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Программа передач ТВЦ на 27 апреля 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 27 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

27.04.2022

04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!
05:25 Мой герой. Тамара Акулова
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Старение системы пищеварения
08:55 Любопытная Варвара-2. 5-я серия
09:45 Любопытная Варвара-2. 6-я серия
10:40 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Глупость мертвеца»
13:45 Мой герой. Олег Чернов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 10 самых... Война со свекровью
15:30 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия
16:15 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия
17:05 90-е. Горько
17:50 События
18:10 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я серия
19:05 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 2-я серия
20:00 Наш город. Диалог с мэром Москвы С.С. Собяниным
22:00 События
22:35 Хватит слухов! 44-й выпуск
23:10 Прощание. Вторая волна
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Тачка
01:25 Знак качества. Обед
02:05 Несостоявшиеся генсеки
02:45 Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть»
03:15 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Глупость мертвеца»
04:45 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета

В программе передач возможны изменения.









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