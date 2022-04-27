Программа передач ТВЦ на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 27 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



27.04.2022



04:45 Виктор Проскурин. Бей первым!

05:25 Мой герой. Тамара Акулова

06:00 Настроение

08:25 Доктор И... Старение системы пищеварения

08:55 Любопытная Варвара-2. 5-я серия

09:45 Любопытная Варвара-2. 6-я серия

10:40 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Глупость мертвеца»

13:45 Мой герой. Олег Чернов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 10 самых... Война со свекровью

15:30 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 1-я серия

16:15 Анатомия убийства. «Смерть в доспехах», 2-я серия

17:05 90-е. Горько

17:50 События

18:10 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я серия

19:05 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 2-я серия

20:00 Наш город. Диалог с мэром Москвы С.С. Собяниным

22:00 События

22:35 Хватит слухов! 44-й выпуск

23:10 Прощание. Вторая волна

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Тачка

01:25 Знак качества. Обед

02:05 Несостоявшиеся генсеки

02:45 Осторожно, мошенники! Кафе «Жуть»

03:15 Пуаро Агаты Кристи. 1-я серия - «Глупость мертвеца»

04:45 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета



В программе передач возможны изменения.