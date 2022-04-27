Программа передач НТВ на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 27 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
27.04.2022
05:00 Мухтар. Новый след. «Шутка с последствиями». «Бесценные сокровища»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Дочь сотрудников института?
19:00 Сегодня
20:00 Полицейское братство. 19-я и 20-я серии
22:00 Пёс-6. Веселая вдова
23:00 Сегодня в Москве
23:30 Пёс-5. «Суперстар». «Секта». «Ангел». «Циклоп»
03:25 Страховщики. «Сокровище скифов». «Родственники»
В программе передач возможны изменения.