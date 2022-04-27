Программа передач НТВ на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма НТВ на 27 апреля 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



27.04.2022



05:00 Мухтар. Новый след. «Шутка с последствиями». «Бесценные сокровища»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Жемчужина из космоса», 1-я и 2-я серии. «Прогноз погоды», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Дочь сотрудников института?

19:00 Сегодня

20:00 Полицейское братство. 19-я и 20-я серии

22:00 Пёс-6. Веселая вдова

23:00 Сегодня в Москве

23:30 Пёс-5. «Суперстар». «Секта». «Ангел». «Циклоп»

03:25 Страховщики. «Сокровище скифов». «Родственники»



В программе передач возможны изменения.