Программа передач Пятого канала на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 27 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
27.04.2022
05:00 Известия
05:50 Улицы разбитых фонарей. Многая лета
06:35 Улицы разбитых фонарей. Лекарство от скуки
07:30 Трио
09:00 Известия
09:30 Трио
10:05 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Снайпер-2. Тунгус. 4-я серия
14:05 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Условный мент-3. Бытовой конфликт
18:50 Условный мент-3. Смерть Тельцова
19:35 След. Биоробот
20:25 След. Пропавший автобус
21:05 След. Заманчивое предложение
21:50 След. Демон
22:25 След. 264-я с продолжением
23:10 Свои-4. Утопленница в музее
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Лицом к лицу
01:10 След. Секач под липовым соусом
01:50 След. Темный лес
02:25 След. Настоящий мужик
03:00 Детективы. Бесы уха
03:35 Детективы. Мой ласковый убийца
04:05 Детективы. Черная кошка и белый кот
04:35 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я серия
В программе передач возможны изменения.