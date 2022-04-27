Программа передач Пятого канала на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 27 апреля 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



27.04.2022



05:00 Известия

05:50 Улицы разбитых фонарей. Многая лета

06:35 Улицы разбитых фонарей. Лекарство от скуки

07:30 Трио

09:00 Известия

09:30 Трио

10:05 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Снайпер-2. Тунгус. 4-я серия

14:05 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Условный мент-3. Бытовой конфликт

18:50 Условный мент-3. Смерть Тельцова

19:35 След. Биоробот

20:25 След. Пропавший автобус

21:05 След. Заманчивое предложение

21:50 След. Демон

22:25 След. 264-я с продолжением

23:10 Свои-4. Утопленница в музее

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Лицом к лицу

01:10 След. Секач под липовым соусом

01:50 След. Темный лес

02:25 След. Настоящий мужик

03:00 Детективы. Бесы уха

03:35 Детективы. Мой ласковый убийца

04:05 Детективы. Черная кошка и белый кот

04:35 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.