Программа передач Домашний на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 27 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



27.04.2022



04:15 Давай разведёмся!

05:05 Пять ужинов

05:20 По делам несовершеннолетних

08:30 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:45 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»

12:50 Порча. Ночной кошмар

13:20 Знахарка

13:55 Верну любимого. Дарья

14:30 Суррогатная мать. 1-я - 4-я серии

19:00 Я заплачу завтра. 1-я - 4-я серии

22:45 Женский доктор-3. 15-я и 16-я серии

00:35 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»

01:25 Порча. Ночной кошмар

01:50 Знахарка

02:15 Верну любимого. Дарья

02:40 Тест на отцовство

04:40 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.