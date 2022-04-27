Программа передач Домашний на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 27 апреля 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
27.04.2022
04:15 Давай разведёмся!
05:05 Пять ужинов
05:20 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:45 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»
12:50 Порча. Ночной кошмар
13:20 Знахарка
13:55 Верну любимого. Дарья
14:30 Суррогатная мать. 1-я - 4-я серии
19:00 Я заплачу завтра. 1-я - 4-я серии
22:45 Женский доктор-3. 15-я и 16-я серии
00:35 Понять. Простить. «Счастье не в деньгах». «Влюбленная во врага»
01:25 Порча. Ночной кошмар
01:50 Знахарка
02:15 Верну любимого. Дарья
02:40 Тест на отцовство
04:40 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.