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Программа передач ТНТ на 27 апреля 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 27 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

27.04.2022

04:20 Comedy Баттл. Суперсезон. 4-я серия
05:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия
05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия
08:30 Битва пикников. 1-я серия
09:00 Золото Геленджика. 11-я серия
10:00 Золото Геленджика. 12-я серия
11:00 Универ. Новая общага. 16-я - 23-я серии
15:00 Ольга. Сезон 4. 60-я - 64-я серии
17:30 Ольга. 65-я серия
18:00 СашаТаня. Сезон 6. 215-я - 218-я серии
20:00 Семья. 17-я серия
20:30 Семья. 18-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки. 7-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия
23:00 Счастливого дня смерти
01:00 Та ещё парочка
02:50 Импровизация. 14-я серия
03:40 Comedy Баттл. Суперсезон. 5-я серия
04:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»

В программе передач возможны изменения.









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