Программа передач ТНТ на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 27 апреля 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



27.04.2022



04:20 Comedy Баттл. Суперсезон. 4-я серия

05:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 85-я серия

05:55 Однажды в России. Спецдайджест. 2-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 4-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 6-я серия

08:30 Битва пикников. 1-я серия

09:00 Золото Геленджика. 11-я серия

10:00 Золото Геленджика. 12-я серия

11:00 Универ. Новая общага. 16-я - 23-я серии

15:00 Ольга. Сезон 4. 60-я - 64-я серии

17:30 Ольга. 65-я серия

18:00 СашаТаня. Сезон 6. 215-я - 218-я серии

20:00 Семья. 17-я серия

20:30 Семья. 18-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки. 7-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 205-я серия

23:00 Счастливого дня смерти

01:00 Та ещё парочка

02:50 Импровизация. 14-я серия

03:40 Comedy Баттл. Суперсезон. 5-я серия

04:25 Открытый микрофон. Сезон 4. 86-я серия - «Финал»



В программе передач возможны изменения.