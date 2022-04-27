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Программа передач СТС на 27 апреля 2022 года


Телепрограмма СТС на 27 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

27.04.2022

05:00 Воронины. Сезон 18. 15-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 6. 3-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 270-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 273-я серия
06:05 Три кота. Хорошие манеры
06:10 Три кота. Археологи
06:15 Три кота. Рации
06:20 Три кота. Пугало
06:25 Три кота. Спектакль Бантика
06:30 Три кота. Сладкая правда
06:35 Страстный Мадагаскар
07:00 Том и Джерри
08:00 Сёстры. 17-я и 18-я серии
09:00 Гранд. Сезон 5. 8-я - 16-я серии
13:35 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес
15:55 Восхождение Юпитер
18:30 Сёстры. 17-я и 18-я серии
19:30 Сёстры. 19-я серия
20:00 Призрачный патруль
21:45 Угнать за 60 секунд
00:05 Три икса 2: Новый уровень
01:55 Воронины. Сезон 18. 11-я - 12-я серии
02:40 Воронины. Сезон 18. 14-я - 18-я серии
04:35 Воронины. Сезон 18. 21-я серия

В программе передач возможны изменения.









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