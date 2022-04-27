Программа передач СТС на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма СТС на 27 апреля 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



27.04.2022



05:00 Воронины. Сезон 18. 15-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 6. 3-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 270-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 273-я серия

06:05 Три кота. Хорошие манеры

06:10 Три кота. Археологи

06:15 Три кота. Рации

06:20 Три кота. Пугало

06:25 Три кота. Спектакль Бантика

06:30 Три кота. Сладкая правда

06:35 Страстный Мадагаскар

07:00 Том и Джерри

08:00 Сёстры. 17-я и 18-я серии

09:00 Гранд. Сезон 5. 8-я - 16-я серии

13:35 Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес

15:55 Восхождение Юпитер

18:30 Сёстры. 17-я и 18-я серии

19:30 Сёстры. 19-я серия

20:00 Призрачный патруль

21:45 Угнать за 60 секунд

00:05 Три икса 2: Новый уровень

01:55 Воронины. Сезон 18. 11-я - 12-я серии

02:40 Воронины. Сезон 18. 14-я - 18-я серии

04:35 Воронины. Сезон 18. 21-я серия



В программе передач возможны изменения.