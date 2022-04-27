Программа передач Матч ТВ на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 27 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



27.04.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир

05:30 Правила игры

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж

09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания)

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Главная дорога

13:50 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй

14:45 Наёмник: Отпущение грехов

15:15 Новости

15:20 Наёмник: Отпущение грехов

16:50 Все на Матч!

17:50 Новости

17:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир из Казани

19:45 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос - Д. Андрадэ

21:00 Все на Матч!

21:40 Новости

21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испания). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Америка Минейро» (Бразилия) - «Депортес Толима» (Колумбия). Прямой эфир

02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коло-Коло» (Чили) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.