Программа передач Матч ТВ на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 27 апреля 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
27.04.2022
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир
05:30 Правила игры
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж
09:30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Манчестер Сити» (Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания)
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Главная дорога
13:50 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй
14:45 Наёмник: Отпущение грехов
15:15 Новости
15:20 Наёмник: Отпущение грехов
16:50 Все на Матч!
17:50 Новости
17:55 Плавание. Чемпионат России. Прямой эфир из Казани
19:45 Смешанные единоборства. UFC. А. Лемос - Д. Андрадэ
21:00 Все на Матч!
21:40 Новости
21:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Вильярреал» (Испания). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Америка Минейро» (Бразилия) - «Депортес Толима» (Колумбия). Прямой эфир
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Коло-Коло» (Чили) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.