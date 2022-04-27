Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач РЕН ТВ на 27 апреля 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на 27 апреля 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.

27.04.2022

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко»
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Схватка
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Белоснежка и охотник
02:35 Самые шокирующие гипотезы
03:25 Тайны Чапман

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач РЕН ТВ на 26 апреля 2022 года
  • Программа передач РЕН ТВ на 25 апреля 2022 года
  • Программа передач РЕН ТВ на 24 апреля 2022 года
  • Программа передач РЕН ТВ на 23 апреля 2022 года
  • Программа передач РЕН ТВ на 22 апреля 2022 года
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 26 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Как отличить продукцию Adidas от подделки?

    Одежда и обувь Adidas

    Одежда и обувь бренда Adidas создана с применением новейших технологий, благодаря чему идеально подходит для занятий спортом, чего не скажешь о многочисленных подделках.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 780. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 21 шайбы.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».











    Статистика коронавируса в России, Москве и мире за сутки на 26 апреля 2022: сколько заболевших
    Где находится Ульяновск на карте России, карта Ульяновской области
    Где находится Тирасполь на карте, карта Тирасполя в Приднестровье
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию
    Погода в Москве на апрель 2022 года
    Сколько дней отдыхаем на майские праздники в 2022 году
    Самые смешные анекдоты дня - 26 апреля 2022 года
    Какой праздник 27 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 26 апреля
    Гороскоп на 27 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru