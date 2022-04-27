Программа передач канала Звезда на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 27 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



27.04.2022



03:55 Цепь. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Специальный репортаж

09:35 Петровка, 38

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Не факт!

14:00 Военные новости

14:05 Немец. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:45 Специальный репортаж

19:00 Открытый эфир

20:40 Война миров. Битва военных фармакологов

21:25 Секретные материалы

22:15 Новости дня

22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной

22:55 Главный день. «Легенда Ленкома «Юнона и Авось» и Алексей Рыбников»

23:40 Торпедоносцы

01:35 Шел четвертый год войны...

03:00 Гений разведки. Артур Артузов

03:50 Сделано в СССР

04:00 Немец. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.