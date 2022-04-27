Программа передач канала Звезда на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на завтра, 27 апреля 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
27.04.2022
03:55 Цепь. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Специальный репортаж
09:35 Петровка, 38
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Не факт!
14:00 Военные новости
14:05 Немец. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:45 Специальный репортаж
19:00 Открытый эфир
20:40 Война миров. Битва военных фармакологов
21:25 Секретные материалы
22:15 Новости дня
22:30 «Между тем» с Наталией Метлиной
22:55 Главный день. «Легенда Ленкома «Юнона и Авось» и Алексей Рыбников»
23:40 Торпедоносцы
01:35 Шел четвертый год войны...
03:00 Гений разведки. Артур Артузов
03:50 Сделано в СССР
04:00 Немец. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.