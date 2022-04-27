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Программа передач Золотая коллекция на 27 апреля 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 27 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

27.04.2022

04:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Чистосердечное признание»
05:50 Любовь земная
07:20 Живите в радости
08:45 Мы с вами где-то встречались
10:20 Мимино
12:05 Змеелов
13:50 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
15:05 Спортлото-82
16:50 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
18:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Семейные ценности»
19:55 Женитьба Бальзаминова
21:30 Вокзал для двоих
00:00 Вечерний лабиринт
01:20 Невероятные приключения итальянцев в России
02:55 Эта веселая планета
04:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Семейные ценности»

В телепрограмме передач возможны изменения.









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