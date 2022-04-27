Программа передач Золотая коллекция на 27 апреля 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 27 апреля 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



27.04.2022



04:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Чистосердечное признание»

05:50 Любовь земная

07:20 Живите в радости

08:45 Мы с вами где-то встречались

10:20 Мимино

12:05 Змеелов

13:50 Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

15:05 Спортлото-82

16:50 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

18:20 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Семейные ценности»

19:55 Женитьба Бальзаминова

21:30 Вокзал для двоих

00:00 Вечерний лабиринт

01:20 Невероятные приключения итальянцев в России

02:55 Эта веселая планета

04:25 Тайны следствия-9. 1-я и 2-я серии - «Семейные ценности»



В телепрограмме передач возможны изменения.