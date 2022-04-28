Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Россия 1 на 28 апреля 2022 года


Телепрограмма Россия 1 на 28 апреля 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.

28.04.2022

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:00 Екатерина. 12-я серия
01:00 Земский доктор. Жизнь заново. 15-я серия
01:55 Земский доктор. Жизнь заново. 16-я серия
02:50 Отец Матвей. Тайный враг
03:35 Отец Матвей. Опасный поворот

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Россия 1 на 27 апреля 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 26 апреля 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 25 апреля 2022 года
  • Программа передач ТНТ на 24 апреля 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 24 апреля 2022 года
    •




    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 27 апреля 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 ведут три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Самые длинные матчи в плей-офф КХЛ

    Предлагаем вашему вниманию 10-ку самых длинных матчей в плей-офф КХЛ.

    Обладатели Кубка Гагарина

    Все обладатели Кубка Гагарина

    Кубок Гагарина ведет свою историю с 2009 года, когда в финале турнира определился первый обладатель трофея - казанский «Ак Барс».

    Как отличить продукцию Adidas от подделки?

    Одежда и обувь Adidas

    Одежда и обувь бренда Adidas создана с применением новейших технологий, благодаря чему идеально подходит для занятий спортом, чего не скажешь о многочисленных подделках.











    Сколько дней отдыхаем на майские праздники в 2022 году
    Где находится Воронеж на карте России, карта Воронежа
    Карта Украины с областями и городами на русском, карта ДНР и ЛНР
    Гороскоп на 28 апреля 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы, овен...
    Какой праздник 28 апреля 2022 года. Какой сегодня церковный праздник
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата 27 апреля
    Где находится Курск на карте России, карта Курска
    Где находится Белгород на карте России, Старая Нелидовка, Головчино, Журавлевка
    Какие бренды ушли из России. Список компаний, которые покинули Россию
    27 апреля 2022 - какой знак зодиака
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru