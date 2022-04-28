Программа передач ТВЦ на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 28 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



28.04.2022



04:45 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета

05:25 Мой герой. Олег Чернов

06:00 Настроение

08:25 Доктор И... Липидограмма

08:55 Любопытная Варвара-2. 7-я серия

09:45 Любопытная Варвара-2. 8-я серия

10:40 Ольга Аросева. Расплата за успех

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Пуаро Агаты Кристи. 5-я серия - «Занавес: последнее дело Пуаро»

13:45 Мой герой. Николай Иванов

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Хватит слухов! 41-й выпуск

15:30 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 1-я серия

16:15 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 2-я серия

17:05 90-е. В шумном зале ресторана

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я серия

19:15 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 2-я серия

20:15 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия

21:05 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия

22:00 События

22:35 10 самых... Артистки с характером

23:10 Гипноз и эстрада

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Во всём виноват Чубайс!

01:25 Тайны советской номенклатуры

02:05 Галина Брежнева. Изгнание из рая

02:45 Осторожно, мошенники! Лапы «эскулапа«

03:10 Пуаро Агаты Кристи. 5-я серия - «Занавес: последнее дело Пуаро»

04:40 Актёрские драмы. Борьба за роль



В программе передач возможны изменения.