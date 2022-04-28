Программа передач ТВЦ на 28 апреля 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 28 апреля 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
28.04.2022
04:45 Андрей Миронов. Клянусь, моя песня не спета
05:25 Мой герой. Олег Чернов
06:00 Настроение
08:25 Доктор И... Липидограмма
08:55 Любопытная Варвара-2. 7-я серия
09:45 Любопытная Варвара-2. 8-я серия
10:40 Ольга Аросева. Расплата за успех
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Пуаро Агаты Кристи. 5-я серия - «Занавес: последнее дело Пуаро»
13:45 Мой герой. Николай Иванов
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Хватит слухов! 41-й выпуск
15:30 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 1-я серия
16:15 Анатомия убийства. «Разбитое зеркало», 2-я серия
17:05 90-е. В шумном зале ресторана
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я серия
19:15 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 2-я серия
20:15 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия
21:05 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия
22:00 События
22:35 10 самых... Артистки с характером
23:10 Гипноз и эстрада
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Во всём виноват Чубайс!
01:25 Тайны советской номенклатуры
02:05 Галина Брежнева. Изгнание из рая
02:45 Осторожно, мошенники! Лапы «эскулапа«
03:10 Пуаро Агаты Кристи. 5-я серия - «Занавес: последнее дело Пуаро»
04:40 Актёрские драмы. Борьба за роль
В программе передач возможны изменения.